В РФ приняли закон об упрощении выдачи лицензий на продажу алкогольных напитков

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об упрощении выдачи лицензий на розничную продажу алкогольных напитков. Документ инициирован правительством РФ.

Документ направлен на оптимизацию процесса получения лицензии как на розничную продажу алкогольной продукции, так и на продажу алкоголя в заведениях общественного питания. Предлагается сократить срок рассмотрения заявлений соискателей с 30 календарных дней (с возможностью продления еще на 30 дней) до 15 рабочих дней (с возможностью продления не более чем на 25 рабочих дней). Также сокращается перечень документов, которые нужно предоставить для получения лицензии.

Расширяются способы подачи заявления на лицензию: подать его и получить решение по нему можно будет не только через федеральный портал "Госуслуги", но и через региональные порталы госуслуг, например, на mos.ru. Все документы нужно будет подавать в электронном виде с электронной подписью. Бумажные документы потребуются только в двух случаях: если в населенном пункте нет интернета и для Донбасса и Новороссии - им сделали временное исключение до 1 сентября 2026 года, пояснил ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. В реестр лицензий теперь будут вносить точные координаты по ГЛОНАСС магазина или предприятия общественного питания, при этом, если они будут уточнены, переоформлять лицензию не нужно, добавил он.

Поправки ко второму чтению

Поправками предусматривается, что решение о выдаче лицензии на перевозки автомобильным транспортом этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25% либо об отказе в выдаче такой лицензии, принимается в течение 14 рабочих дней со дня регистрации документов заявителя. Продлеваются сроки применения отдельных положений ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" на территориях воссоединенных субъектов РФ.

Устанавливается, что с 1 января по 31 декабря 2026 года разрешаются хранение и поставки абсолютированного этилового спирта (ректификованного этилового спирта, содержащего не более 0,2% воды по объему), в том числе денатурированного абсолютированного этилового спирта, организациями, имеющими либо имевшими лицензию на производство, хранение и поставки произведенного биоэтанола и производившими такой спирт в 2025 году на основании соответствующей нормы закона.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.