Минпромторг: производство одежды в России вырастет на 24% в 2025 году

С 2015 года только льготные займы ФРП получили порядка 97 проектов с суммарным объемом более 30 млрд рублей, отметил замглавы министерства Михаил Юрин

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Рост производства в легкой промышленности России ожидается на уровне 10% в 2025 году, наибольший рост в 24% покажет сегмент одежды. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Михаил Юрин на пленарной сессии "Новые материалы для новой экономики: диалог бизнеса, науки и власти" в рамках Международного форума технического текстиля - 2025.

"Несмотря на сложную ситуацию, в 2025 году ожидается рост порядка 10% в стоимостном выражении по отношению к прошлому году. Наибольший рост демонстрирует сегмент производства одежды - здесь он составит чуть более 24%. Мы ожидаем дальнейшее увеличение объемов и считаем, что это стало возможным благодаря взвешенной политике поддержки отрасли", - приводятся в сообщении Минпромторга слова Юрина.

Он отметил, что с 2015 года только льготные займы ФРП получили порядка 97 проектов с суммарным объемом более 30 млрд рублей.

Замминистра рассказал, что для дальнейшего роста легкой промышленности Минпромторг разрабатывает стратегию развития отрасли до 2030 года. Также практическим инструментом поддержки является нацпроект "Новые материалы и химия". По его словам, реализация инициатив в ближайшие два-три года позволит обеспечить производство отечественных полиэфирных нитей, волоконной продукции и полиамида.