В России продлили срок использования старых полигонов ТКО до 2028 года

Поправки ко второму чтению вводят также новые правила использования и размещения твердых коммунальных отходов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о продлении до 1 января 2028 года срока использования объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих предусмотренной законодательством документации.

Документ был внесен в палату парламента Брянской областной думой в июле и принят в первом чтении в ноябре. Законопроект предусматривает внесение изменений в закон "Об отходах производства и потребления". В первом чтении законопроекта предусматривалось продление срока использования объектов до 1 января 2029 года, однако поправками ко второму чтению он сокращен до 1 января 2028 года.

Также, поправки ко второму чтению вводят новые правила использования и размещения ТКО. В частности, до 1 января 2028 года разрешается размещать ТКО как на полигонах, введенных в эксплуатацию до 2019 года и не внесенных в государственный реестр, так и на объектах, чья проектная вместимость уже превышена. При этом такие полигоны могут использоваться только при включении их региональными властями в специальные перечни и при наличии заключения федерального органа в сфере охраны окружающей среды.

Кроме того, устанавливается обязанность регионов утверждать планы по созданию или реконструкции современных объектов обработки и утилизации отходов. Их реализация будет находиться под федеральным контролем, а при нарушении сроков объект будет исключаться из перечня.

Уточняется, что при направлении ТКО на объекты, включенные в перечень, и в отношении которых не установлены тарифы на захоронение, применяются тарифы, действовавшие на 31 декабря 2025 года, до утверждения новых тарифов, но не позднее 1 января 2027 года.

Кроме того, объекты, включенные в перечень на территории региона до вступления закона в силу, автоматически будут включаться в обновленный перечень при условии предоставления региональными властями плана мероприятий по созданию или реконструкции современных объектов обращения с отходами, без необходимости повторного получения заключений федерального органа.