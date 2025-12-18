Володин рассказал, как послы стран ЕС требовали не принимать закон о виноделии

Председатель Госдумы отметил, что депутаты сталкивались с критикой и угрозами в ходе подготовки этого закона

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Послы некоторых европейских стран официально обращались к российскому парламенту с требованием не принимать закон о виноделии в 2019 году. Однако закон был принят, в РФ сформировалась новая отрасль виноградарства и виноделия, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Послы ряда европейских государств, которые нас учат демократии, официально прислали в Думу обращение, чтобы мы отменили этот закон, чтобы мы его не поддерживали. Задумайтесь. Вот с [вице-спикером Госдумы] Ириной Анатольевной Яровой этим вопросом занимались. Представьте себе, какое давление выдержала она, занимаясь подготовкой этого закона", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, депутаты сталкивались с критикой и угрозами, однако закон был принят, в стране сформировалась новая отрасль виноградарства и виноделия. "Это рабочие места, это новые заложенные виноградники, это переработка, но, самое главное, это качественная продукция. Потому что мы с вами в закон погрузили такую норму, как географическое наименование произрастания винограда, против чего выступали и французы, и итальянцы, пытаясь использовать недемократический путь и неправовые методы давления", - отметил председатель Госдумы.

"Но мы защитили не только своего отечественного производителя, [но и] сформировали новую отрасль, которой не было. Сейчас следующий этап, развивается инфраструктура этих виноградарских хозяйств", - подчеркнул Володин, добавив, что с момента принятия закона в декабре 2019 года доля отечественной продукции выросла с 20% до 65%.