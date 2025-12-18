ГД ввела штрафы за нарушения при казначейском сопровождении

В частности, установлен штраф за нарушение при казначейском сопровождении госзаказчиком, получателем бюджетных средств срока отчета об операциях с выделенными средствами

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об административном наказании за нарушения при казначейском сопровождении.

Инициированным правительством РФ документом Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется новыми статьями, регулирующими отдельные нарушения при осуществлении казначейского сопровождения.

Так, за несоблюдение требований о ведении раздельной бухгалтерии по госконтрактам, договорам, соглашениям, если средства на исполнение этих контрактов подлежат казначейскому сопровождению, предусмотрен штраф на должностных лиц в размере от 10 до 50 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 5 до 10% цены контракта, но не более 250 тыс. рублей, на юрлиц - от 50 до 10% от цены контракта, но не более 500 тыс. рублей.

Также установлен штраф за нарушение при казначейском сопровождении госзаказчиком, получателем бюджетных средств срока отчета об операциях с выделенными средствами. Размер штрафа составит от 10 до 50 тыс. рублей - для должностного лица, от 1 до 5% от цены госконтракта, но не более 200 тыс. рублей - для юрлица.

Дела по указанным статьям будет рассматривать Федеральное казначейство. От его имени рассматривать дела смогут руководитель Федерального казначейства и его заместители, руководитель структурного подразделения, руководители территориальных органов казначейства, их заместители.