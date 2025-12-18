"Восточная биржа" зарегистрировала около 30 внебиржевых сделок компаний ДФО

Речь идет о рыбопромышленных предприятиях Камчатского и Приморского краев

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. "Восточная биржа" зарегистрировала около 30 внебиржевых сделок рыбопромышленных компаний с Камчатского и Приморского краев согласно порядку обязательной регистрации, который начнет действовать в России с 1 марта 2026 года. Об этом сообщил генеральный директор "Восточной биржи" Андрей Салащенко.

"Несколько рыбопромышленных компаний на Дальнем Востоке в добровольном режиме начали отчитывать сделки (подавать отчеты - прим. ТАСС). <...> Сейчас около 30 уже физически отчитанных сделок", - сказал Салащенко во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Дальнего Востока. Сообщается, что речь идет о компаниях Камчатского и Приморского краев.

Салащенко уточнил, что на 15 декабря уже зарегистрированы сделки объемом 4,6 тыс. тонн рыбы.

С 1 марта 2026 года участники рынка водных биологических ресурсов обязаны регистрировать внебиржевые договоры на биржах, что повысит прозрачность рынка рыбной продукции. Это касается сделок объемом не менее 10 тонн по ключевым видам, таким как минтай, сельдь, лососевые, треска, как на внутреннем рынке, так и экспортных операциях. Добровольная регистрация началась с 1 ноября 2025 года.