В России приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх

Речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении механизма добровольного отказа физических лиц от участия в азартных играх: речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов. Документ был инициирован группой депутатов от разных фракций.

Гражданин вправе отказаться от участия в азартных играх путем подачи единому регулятору азартных игр заявления о включении соответствующей информации в перечень физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Заявление подается только через "Госуслуги", не может быть отозвано и должно содержать срок, на который физическое лицо отказывается от участия в азартных играх (не менее 12 месяцев). Полномочием по ведению перечня будет наделена публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр". Порядок ведения перечня и состав информации, включаемой в перечень, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством РФ на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведению азартных игр.

После включения соответствующей информации в перечень законом устанавливается запрет принимать ставки, в том числе интерактивные, в букмекерских конторах и тотализаторах, выдавать обменные знаки игорного заведения, заключать основанные на риске соглашения о выигрыше соглашения, переводить денежные средства лиц, включенных в перечень, а также направлять таким лицам сообщения рекламного характера. Организаторы азартных игр будут обязаны размещать информацию о порядке подачи заявления о включении и исключении информации о физлице из перечня на своем официальном сайте. В отношении организаторов азартных игр законом предусмотрена обязанность разработать и утвердить положения об ответственной игре, разъясняющие порядок отказа от участия в азартных играх.

"Реализация данного механизма направлена на минимизацию негативных социальных и экономических последствий, связанных с азартными играми. Наделение публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" полномочиями по ведению перечня лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, обеспечивает централизованный контроль и учет, минимизируя риски несоблюдения установленных запретов. Предложенные меры направлены на создание комплексной системы защиты граждан от потенциальных негативных последствий, связанных с участием в азартных играх, а также на комплексное регулирование данной сферы, учитывающее интересы как государства, так и граждан", - сообщил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года за исключением норм, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.