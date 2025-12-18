ГД продлила действие антисанкционных мер в градостроительной сфере

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о продлении антисанкционных мер в градостроительной сфере РФ.

Изменения внесены в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ.

Как сказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), принятым законом продлены на 2026 год полномочия правительства по установлению особенностей осуществления градостроительной деятельности, в том числе особенностей применения неустойки и других финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, особенности проведения государственной экспертизы проектной документации и особенности подготовки, утверждения и внесения изменений в документацию по планировке территории.

Также продлены полномочия правительства РФ устанавливать особенности планирования и осуществления в 2023-2026 годах закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях.