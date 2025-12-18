Бюджет КЧР на 2026 год принят с дефицитом в 2,65% от расходов

Доходы бюджета республики на 2026 год утверждены в объеме свыше 42,758 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента Карачаево-Черкесии приняли в окончательном чтении проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Большинство расходов, как и в предыдущие годы, направят на социальную сферу, сообщил министр финансов региона Вадим Камышан.

Доходы бюджета республики на следующий год утверждены в объеме свыше 42,758 млрд рублей, расходы - 43,923 млрд рублей, дефицит превысит 1,164 млрд рублей.

"В целом расходы республиканского бюджета на 2026 год запланированы с ростом на 12% к уровню первоначального бюджета 2025 года. Крупный прирост у нас по министерству здравоохранения - 24%, рост по министерству образования - 13%, по министерству труда - 9%. <...> Объем расходов по социально ориентированным отраслям в общем объеме расходов бюджета в 2026 году сложился 29 млрд 232 млн рублей", - сказал Камышан, представляя законопроект.

В частности, предусмотрена индексация оплаты труда работников бюджетной сферы на 5%, мер соцподдержки - на 4%, закупки медикаментов - на 10%, проиндексирован стипендиальный фонд на 5% с 1 сентября 2026 года, отметил министр.

По его словам, на реализацию региональных проектов в следующем году предусмотрено свыше 8,3 млрд рублей. При формировании бюджета также учтены предложения, поступившие на публичных слушаниях. "Увеличен объем средств на лекарственное обеспечение льготной категории граждан на 50 млн рублей, главным распорядителям также было предложено перемещение еще на 15 млн. Итого общий объем средств по этому направлению составляет 665 млн рублей. Дополнительно выделили 20 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. <...> В целом по публичным слушаниям дополнительно предусмотрено 74 млн", - добавил Камышан.

Ранее сообщалось о прогнозируемом в 2026 году росте налоговых и неналоговых доходов КЧР на 15% к первоначальному плану текущего года. Они ожидаются в объеме 14,372 млрд рублей.

Согласно законопроекту, прогнозируемый объем доходов бюджета КЧР на 2027 год составит 45 млрд 237,7 млн рублей, на 2028 год - 43 млрд 978,8 млн, расходы планируются в размере более 47,994 млрд и 44,104 млрд соответственно. Дефицит бюджета на 2027 год ожидается более 2,756 млрд, на 2028 год - свыше 125,1 млн рублей.