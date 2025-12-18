На предприятиях Ростеха с 2022 года трудоустроены свыше тысячи ветеранов СВО

В 2026 году внутри корпорации также будут запущены специальные программы с участием психологов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более тысячи ветеранов спецоперации, в том числе демобилизованные работники, пришли работать на предприятия Ростеха с 2022 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора госкорпорации, член бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев.

"Совместно с фондом "Защитники Отечества" мы ведем проект по трудоустройству ветеранов СВО, в том числе с разными группами инвалидности. С 2022 года на предприятия Ростеха пришли работать более тысячи участников СВО, в том числе демобилизованные работники наших организаций", - сказал Волобуев, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.

Он отметил, что в госкорпорации понимают, что вернуться к мирной жизни бывает непросто. "Поэтому для скорейшей адаптации ветеранов боевых действий внутри корпорации в 2026 году будут запущены специальные программы с участием психологов", - сообщил замглавы Ростеха.

В свою очередь директор по управлению персоналом ГК "Ростех" Юлия Цветкова подчеркнула ценность уникального боевого опыта участников СВО для разработки новой военной и гражданской продукции. "Стране для укрепления технологического суверенитета нужны квалифицированные специалисты. Поэтому наша задача заключается не просто в трудоустройстве ветеранов СВО, но и в формировании возможностей для их обучения и переобучения, как на базе наших учебных центров и партнерских колледжей, так и в ведущих опорных вузах корпорации", - пояснила она.

По словам Цветковой, совместно с Минобрнауки и фондом "Защитники Отечества" Ростех внедряет механизм круглогодичного приема ветеранов СВО на подготовительные факультеты университетов. Это позволит повысить количество демобилизованных сотрудников, работающих в инженерном, конструкторском блоках и в сфере управления производством, подчеркнула она.