"Пятерочку" признали самой выгодной для новогодних закупок в городах-миллионниках

Набор продуктов для праздничного стола на семью в среднем обойдется в 6 700 рублей, сообщили в "Ромир"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Пятерочка" оказалась наиболее выгодной торговой сетью для новогодних покупок в семи российских городах-миллионниках. Набор продуктов для праздничного стола на небольшую семью в среднем по стране обойдется в 6 700 рублей. Об этом свидетельствуют данные холдинга "Ромир".

"Самые низкие цены на базовые продукты для новогоднего стола в доставке были зафиксированы в магазинах "Пятерочка" в 7 городах из 10 исследуемых - в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Уфе и Краснодаре. <...> Набор продуктов для праздничного стола, включающий 23 позиции, на семью из 3-4 человек в среднем по стране обойдется в 6 653,77 рублей", - сказано в тексте.

На втором месте оказалась сеть "Магнит", где новогодняя продуктовая корзина обойдется дороже на 6% - 7 095,95 рублей. Стоимость заказа новогодней корзины в "Самокате" составит 9 736,89 рублей В городах, где представлена сеть "Вкусвилл", аналогичный набор продуктов будет стоить 10 922,23 рублей, говорится в исследовании.

По данным аналитиков, в среднем собрать корзину новогодних товаров обойдется петербуржцам в 8 320,9 рублей. В "Пятерочке" жители города могут приобрести этот набор за 6 847,8 рублей, а в "Магните" дороже на 15% - за 7 952,84 рублей. Кроме того, в петербургских магазинах "Пятерочка" зафиксированы самые низкие цены на ряд отдельных позиций: лимоны стоят 198,99 рублей за кг, а готовый салат оливье - 499,98 рублей

Разница в стоимости новогодних корзин выявлена и в других городах-миллионниках. Так, в Новосибирске средняя цена набора по городу составила 8 349,6 рублей Корзина из сети "Пятерочка" обойдется россиянам в 6 743,22 рублей Затем идет "Яндекс.Лавка" со стоимостью в 7 340,6 рублей, а на третьем месте "Магнит" - 7 410,8 рублей В Краснодаре жители могут подготовить новогодний стол в среднем за 9 561,21 рублей. В "Пятерочке" это можно сделать за 7 590,36 рублей, что на 9% ниже по сравнению с "Магнитом", где цена составляет 8 324,28 рублей. Самый дорогой набор новогодних продуктов в исследуемых торговых сетях продается в сети "Вкусвилл" - 11 428,25 рублей, говорится в тексте.

Исследование проводилось в декабре 2025 года и охватило цены в сетевых магазинах у дома и сервисах быстрой доставки в 10 городах-миллионниках России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Уфе, Краснодаре.