В России приняли законы об отказе от ежегодных деклараций доходов чиновников

Декларации также потребуются при переводе госслужащего из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях пакет законопроектов, которыми в том числе предлагается уйти от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей в пользу непрерывного автоматизированного антикоррупционного контроля, декларации потребуются только при возникновении конкретных оснований.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изменения вносятся в законы "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также в законы, устанавливающие статус отдельных лиц и правовые основы прохождения госслужбы различных видов. Обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные/муниципальные должности.

Кроме того, декларации потребуются при переводе госслужащего из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв. Также обязательное декларирование сохраняется при совершении сделок на сумму, превышающую трехгодовой доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей. При этом предлагается закрепить на законодательном уровне обязанность антикоррупционных подразделений проводить анализ всех представляемых сведений о доходах и расходах.

Как отмечал ранее Пискарев, современные цифровые возможности позволяют оперативно и в непрерывном режиме получать полную информацию о любых изменениях финансового или имущественного положения должностных лиц и оперативно принимать меры реагирования. Вся информация о финансовом положении лица и его окружения сегодня может быть проанализирована с помощью государственной информационной системы (ГИС) "Посейдон". "Это дает возможность отказаться от существующей архаичной системы ежегодного контроля в марте-апреле по событиям предыдущего года в пользу современной автоматизированной системы проверки сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц и их родственников", - сказал он.

По действующему законодательству высокопоставленные госслужащие и законодатели должны представлять декларации о своих доходах и расходах, а также доходах и расходах супругов и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Среди тех, на кого распространяются эти требования, - высшее руководство страны, парламентарии, представители министерств, судебной системы и ряда других структур. При этом с 2023 года эти сведения не публикуются: в конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах, расходах и другие сведения об их имуществе не должны на время специальной военной операции публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ, как ранее.

"Мы не "отменяем декларации", "не уводим чиновников в тень", как кто-то из журналистов написал, а наоборот - совершенствуем порядок подачи сведений о доходах, расходах и имуществе в целях достижения максимального антикоррупционного эффекта", - добавил Пискарев.