Соглашение о МТОР в Приморье планируют подписать во II квартале 2026 года

Закон о создании международной территории опережающего развития на Дальнем Востоке вступит в силу 1 января 2026 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Межправительственное соглашение о создании международной территории опережающего развития (МТОР) в Приморском крае планируется подписать не позднее второго квартала 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"2 сентября 2025 года в рамках визита президента России Владимира Владимировича Путина в Китай Минвостокразвития России совместно с Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР подписали Меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве на Дальнем Востоке. Это важнейшее событие явилось стартом в реализации проекта по созданию агропарка. Стоит задача не позднее второго квартала 2026 года выйти на подписание межправительственного соглашения о создании МТОР", - говорится в сообщении.

Проект агропромышленного парка предполагает создание на площадке МТОР многофункционального кластера, включающего зерновые терминалы, заводы по глубокой переработке сельхозсырья, производство сельскохозяйственной техники, а также предприятия по выпуску молочной и кондитерской продукции.

"Встреча с правительством Приморского края и китайскими партнерами посвящена проработке вопросов создания первой в России международной территории опережающего развития. Месяц назад в Пекине мы договорились с заинтересованными китайскими компаниями посетить и осмотреть площадку под создание российско-китайского агропромышленного парка в Приморье. На месте мы обсудили обеспечение инженерной инфраструктурой, расположение объектов, генеральный план, а также наметили график выполнения работ и необходимые меры поддержки со стороны государства", - заявил замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев.

Закон о создании МТОР на Дальнем Востоке вступит в силу 1 января 2026 года. Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на 10 лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.