За недекларирование сигарет ввели штрафы до 10 тыс. рублей

Это позволит сократить издержки по административному производству и обеспечить "процессуальную экономию"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о фиксированных штрафах до 10 тыс. рублей для граждан за недекларирование сигарет и алкоголя, если их количество превышает допустимую норму для личного пользования.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в июне. Изменения вносятся в статью 16.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Устанавливаются фиксированные штрафы за недекларирование сигарет и алкоголя при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза, если их количество превышает допустимую норму, при которой товары личного пользования ввозятся без уплаты пошлин, а именно не более 250 сигарет и не более 10 литров алкогольных напитков. Законопроектом предусмотрен штраф для граждан от 5 до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией товаров.

Согласно действующему закону, за недекларирование товаров гражданин может получить штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения.

Как отмечается в пояснительной записке, указанные изменения позволят снизить затраты государства на проведение экспертиз для оценки стоимости изъятых предметов административного правонарушения, сократить издержки по административному производству, обеспечить "процессуальную экономию". "Включение в санкцию части 1 статьи 16.2 Кодекса сигарет (из всего перечня табачных изделий, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза) обусловлено наиболее частым их перемещением. Другие табачные изделия имеют более высокую стоимость и перемещаются физическими лицами реже", - говорится в документе.

Кроме того, новой нормой дополняется статья 32.2 КоАП (исполнение постановления о наложении административного штрафа), разрешив иному физическому и юридическому лицу, помимо совершившего правонарушение, оплачивать административный штраф. Авторы проекта поясняют, что эта проблема особенно актуальна при уплате административных штрафов, назначенных иностранным лицам.