Банк Англии понизил ключевую ставку до 3,75%

Впервые с января 2023 года ключевая ставка Банка Англии опустилась ниже 4%

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Банк Англии, выполняющий функции центробанка в Великобритании, понизил ключевую ставку на 25 процентных пунктов - до 3,75%. Об этом говорится в заявлении регулятора.

"На заседании, которое завершилось 17 декабря 2025 года, комитет по денежно-кредитной политике большинством голосов (5 против 4) проголосовал за снижение банковской ставки на 25 процентных пунктов, до 3,75%", - сказано в нем. Таким образом, впервые с января 2023 года ключевая ставка Банка Англии опустилась ниже 4%.

Ставка была понижена на фоне замедления темпов инфляции, которая теперь находится на уровне 3,2%. Двумя другими факторами, повлиявшими на решение Банка Англии, стали сокращение британской экономики на 0,1% и рост безработицы до 5,1% по итогам октября.