Стратегию социально-экономического развития Тульской области утвердят в 2026 году

Основной задачей является вхождение региона в число лучших субъектов РФ по качеству жизни и динамике экономического развития

ТУЛА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 4 тыс. предложений поступило в ходе общественного обсуждения для включения в стратегию социально-экономического развития Тульской области до 2030 года с перспективой до 2036 года. Ее утвердят в 2026 году, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам участия губернатора Дмитрия Миляева в заключительном в осенней сессии заседании Тульской облдумы.

Разработка стратегии началась летом 2024 года. За прошедший период были проведены стратегические сессии с участием жителей, отраслевых экспертов, представителей бизнеса, органов власти разного уровня. Проект стратегии представили в сентябре на выставке-форуме "Россия-2030".

"В 2026 году правительство [региона] утвердит стратегию социально-экономического развития Тульской области до 2030 года с перспективой до 2036 года. В ходе разработки стратегии было рассмотрено более 4 тысяч предложений от более тысячи участников, организованы выезды в муниципальные образования. Это позволило учесть специфику каждого района и создать целостную картину развития территории", - говорится в сообщении.

Миляев отметил, что основной задачей является вхождение Тульской области в число лучших субъектов РФ по качеству жизни и динамике экономического развития. В качестве стратегического вектора развития определен образ области как территории семейного счастья. "Наша с вами общая задача сегодня - не просто защищать традиционные семейные ценности, а создавать условия, при которых крепкая, многодетная, счастливая семья станет визитной карточкой и настоящим приоритетом для жителей региона. Для нас принципиально важно, чтобы наши дети и внуки хотели строить свое будущее в Тульской области, а представители старшего поколения были окружены постоянной заботой и уважением", - сказал Миляев.

Губернатор подчеркнул, что благополучие семей зависит в том числе от развития экономики, промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, спорта и культуры. В регионе выстроена комплексная программа поддержки семей с детьми, действуют более 50 различных мер, только в 2025 году ими воспользовались почти 67 тысяч семей. "Мы наблюдаем положительную динамику, связанную с увеличением числа семей с детьми в Тульской области, что говорит об эффективности принимаемых мер, направленных на укрепление семейных ценностей среди жителей региона", - сказал Миляев.

В числе приоритетов в совместной с депутатами работе он также назвал помощь защитникам Отечества и их семьям. Например, в регионе установлены пониженные налоговые ставки для применяющих упрощенную систему налогообложения налогоплательщиков - участников специальной военной операции. Еще одно направление - реформа местного самоуправления, в рамках которой в 2025 году в области появились пять новых муниципальных округов. А теперь региональное законодательство предстоит привести в соответствие с новым федеральным законом о местном самоуправлении. "Убежден, что и в дальнейшем мы будем работать единой командой, ведь только единство, понимание и сплоченность органов власти может принести результат", - добавил Миляев.