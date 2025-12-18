Бюджет Тверской области на 2026 год приняли с дефицитом 4,1 млрд рублей

Среди приоритетов выделили сохранение тенденции роста собственных налоговых и неналоговых доходов, поддержку предприятий и предпринимателей

ТВЕРЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Тверской области приняли бюджет региона на 2026 год с дефицитом в 4,1 млрд рублей. Доходная часть составит 136,1 млрд рублей, расходы запланированы в сумме 140,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Депутаты Законодательного собрания приняли закон о бюджете Тверской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. <…> Общий объем доходов областного бюджета на 2026 год запланирован в сумме 136,1 млрд рублей, на 2027 год - 133,2 млрд рублей, на 2028 год - 140,5 млрд рублей. Расходы планируются на 2026 год в сумме 140,2 млрд рублей, на 2027 год - 132,5 млрд рублей, на 2028 год - 139,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

При формировании бюджета выделили главные приоритеты: сохранение тенденции роста собственных налоговых и неналоговых доходов, поддержка предприятий и предпринимателей, содействие реализации инвестпроектов, исполнение в полном объеме социальных обязательств с первоочередным вниманием к поддержке молодых и многодетных семей, участников СВО, индексация социальных выплат.

Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев подчеркнул, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств в полном объеме. "Продолжится курс на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Будут предприняты серьезные шаги по модернизации систем образования и здравоохранения, для чего заложены соответствующие средства. С точки зрения развития, в рамках адресной инвестиционной программы сохранилось много объектов, которые необходимо завершить в 2026 году или в более отдаленный период - в 2027 году. Бюджет принят и регион может функционировать с главным финансовым документом", - сказал Голубев.

В 2025 году доходная часть бюджета составляла 128,6 млрд рублей, расходы были запланированы в сумме 141,8 млрд рублей.