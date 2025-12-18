Reuters: "Лукойл" в ноябре вышел из концессии Ghasha в ОАЭ

Российская компания передала свою долю ADNOC

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Лукойл" в ноябре вышел из концессии Ghasha в ОАЭ, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя национальной нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC).

По его словам, российская компания передала свою долю (10%) ADNOC. Как сообщает Bloomberg, теперь доля ADNOC в проекте составляет 80%.

ADNOC в четверг сообщила о привлечении финансирования проекта до $11 млрд на разработку запасов газа концессии с более чем 20 банками. Предполагается, что добыча газа на проекте составит до 1,8 млрд кубических футов в сутки.

Ранее ADNOC объявила о создании специализированного подразделения для управления концессией Ghasha.

"Лукойл" в 2019 году приобрел 5% в проекте, в 2025 году стало известно о покупке российской компанией еще 5%.

Концессия Ghasha была присуждена в ноябре 2018 года на 40 лет с целью освоения ранее неразрабатываемых залежей в составе девяти морских нефтяных и газовых месторождений в Персидском заливе в Абу-Даби. Глубина воды в пределах месторождений - до 24 м, расстояние до берега - около 40 км.