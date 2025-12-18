Минтранс снизил прогноз по перевозкам авиапассажиров до 107,5 млн человек

Планировалось, что показатель достигнет 109,7 млн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ снизило прогноз по перевозке пассажиров российских авиакомпаний по итогам 2025 года с 109,7 млн человек до 107,5 млн. Об этом сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации министерства Вероника Ходырева.

"У нас есть общая тенденция, связанная со снижением объема авиаперевозок. Если мы в начале года прогнозировали объем перевозок по итогам 2025 [года] в размере 109,7 млн, то на текущий момент мы предполагаем, что будет 107,5", - сказала она.