ГД приняла закон о едином порядке проведения торгов и участия в них предпринимателей

Речь идет о принципах проведения торгов, единых сроках размещения извещения о проведении торгов, полномочиях организатора торгов и оператора электронной площадки, а также о многих других нормах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении единого порядка проведения процедур торгов и участия предпринимателей в таких торгах. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О защите конкуренции".

В настоящее время сложилась ситуация, при которой правила проведения отраслевых торгов регламентируются большим количеством нормативных актов, отмечают в кабмине. "Многие из таких нормативных актов не предусматривают проведение торгов в электронной форме. Указанное многообразие подходов и процедур существенно усложняет процесс проведения торгов (часто заинтересованным лицам сложно определить подлежащие применению нормы права при организации и участии в той или иной процедуре торгов), приводит к низкому уровню конкуренции на торгах и, как следствие, к уменьшению размера поступлений финансовых средств в бюджеты всех уровней от реализации имущества, а также приводит к формированию неоднородной правоприменительной практики антимонопольных органов и судов", - говорится в пояснительной записке.

Закон закрепляет основные положения о едином порядке проведения торгов. Речь идет о принципах проведения торгов, единых сроках размещения извещения о проведении торгов, полномочиях организатора торгов и оператора электронной площадки, проведении торгов в электронной форме на электронных площадках, перечень которых определяет правительство, размещении извещений о проведении торгов на официальном и определенном кабмином сайте в интернете, заключении договора с участником торгов, занявшим второе место на торгах, в случае уклонения победителя торгов от заключения договора, случаях, при которых торги признаются несостоявшимися, десятидневном моратории на заключение договора по итогам торгов для обеспечения права заинтересованных лиц обжаловать результаты таких торгов, а также о ряде других норм.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению уточнен круг лиц, которые могут выступать организатором торгов. Согласно документу, в качестве организатора электронных аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях выступает орган госвласти, уполномоченный на заключение таких договоров, или привлеченная им в соответствии с нормами закона "О защите конкуренции" специализированная организация.

Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), с 1 января 2027 года вводятся мониторинг доступности электронной площадки, хранение сведений о доступности, а также фиксация действий и бездействия участников, организатора и оператора в режиме реального времени, включая видеофиксацию, с хранением материалов, включая электронные документы.

Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. При этом устанавливается, что торги, решения о проведении которых приняты до 1 июля 2026 года, будут проводиться в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ в редакции, действовавшей до 1 июля 2026 года.