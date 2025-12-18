Госучреждениям разрешили самостоятельно рубить старые и перестойные леса

Полученную древесину можно будет продавать через торги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве государственных учреждений самостоятельно заготавливать древесину на землях лесного фонда.

Документ был внесен в палату парламента группой депутатов. Законопроектом предлагается внести дополнения в Лесной кодекс РФ. Так, учреждения, подчиненные органам власти регионов, смогут рубить старые и перестойные деревья в зонах освоения лесов, определенных лесным планом региона. Полученную древесину можно будет продавать через торги.

Ранее рубку могли проводить только арендаторы лесных участков или с привлечением сторонних компаний. Законопроект направлен на более рациональное использование лесов, улучшение ухода за ними и снижение рисков пожаров.