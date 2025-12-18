Вопрос охлаждения белорусских sim-карты решат после интеграции порталов госуслуг

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев ранее предложил соединить российский и белорусский порталы госуслуг для оперативного обмена данными в целях подтверждения их достоверности

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Вопрос со снятием режима охлаждения белорусских sim-карт в России будет полностью снят при интеграции порталов госуслуг двух стран. Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства (СГ) Сергей Глазьев на полях VII Всебелорусского народного собрания.

"Что касается технических sim-карт, то вопросы решены - то, что связано с безопасностью, транспортом и другими сложными сюжетами", - сказал он. Глазьев уточнил, что решение находится "в интеграции порталов [госуслуг]". "Как только этот вопрос будет решен, все вопросы будут сняты", - уточнил госсекретарь СГ.

Ранее он предложил соединить российский и белорусский порталы госуслуг для оперативного обмена данными в целях подтверждения их достоверности. Проживающим в России гражданам Белоруссии, а также тем, кто часто приезжает в РФ, для продолжения использования sim-карт российских сотовых операторов необходимо было до 1 июля сдать свои биометрические данные.

Первый замминистра связи Белоруссии Павел Ткач в начале декабря заявил, что Россия завершает тестирование снятия ограничений для sim-карт белорусских операторов на территории страны. Замминистра пояснил, что по прибытии на территорию Российской Федерации владельцам белорусских sim-карт будет приходить смс-сообщение "со ссылкой на определенный ресурс, который будет открываться". С 10 ноября операторы сотовой связи по требованию регуляторов в тестовом режиме ввели усиленные меры безопасности для борьбы с беспилотниками - так называемый период охлаждения. Теперь, когда туристы возвращаются домой после отпуска "в роуминге", мобильный интернет автоматически пропадает на 24 часа или до тех пор, пока владелец не подтвердит, что он человек, через звонок или по специальной ссылке. А внутри страны блокировку получают абоненты, чья sim-карта оставалась "неактивной" 72 часа.