"Движение.ру": объем строящихся домов бизнес-класса за год вырос на 18%

Аналитики уточнили, что прирост доли составил 1,7 пункта

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Доля строящегося жилья бизнес-класса в 2025 году составила почти 16% от общего объема, то есть 19,3 млн кв. м. Это на 3 млн кв. м больше, чем в прошлом году, сказано в исследовании "Движение.ру", с результатами которого познакомился ТАСС.

"В декабре 2025 года объем строительства новостроек бизнес-класса в России составил 19,31 млн кв. м, его доля в общем объеме строительства жилья составила 16%. Год назад девелоперы строили 16,33 млн кв. м жилья бизнес-класса (14,3% в общем объеме)", - сказано в исследовании.

Аналитики уточнили, что прирост доли составил 1,7 пункта - это самые высокие темпы роста за последние годы. Так, с 2022 по 2023 год показатель увеличился всего на 0,01 пункта, то есть с 13,02 до 13,03%, а к 2024 он достиг 14,3%.

Среди городов, лидирующих по росту показателя: Омск, увеличивший долю с 2 до 10%, Казань - с 28 до 34%, Красноярск - с 6 до 12%. Одновременно в Челябинске доля новостроек бизнес класса снизилась с 13 до 8%, в Новосибирске - с 11 до 9%, Волгограде - с 8 до 7%, Екатеринбурге - с 6 до 5%.

По данным аналитиков, рост доли жилья комфорт-класса, напротив, замедлился. Если в 2023 году таких домов строилось 61,3 млн кв. м, что составляло 57,8% от общего объема, то в 2024 этот показатель вырос на 3,1 пункта и составил 60,9%. В 2025 году доля жилья комфорт-класса составила 61,8%, или 74,7 млн кв. м, то есть увеличилась менее, чем на 1 пункт.

В то же время по итогам года сократилась доля жилья эконом-класса в общем объеме строительства. В 2024 году таких домов возводилось 23,6 млн кв. м, то есть 20,7 %, а в текущем году показатели достигли 21,5 млн кв. м и 17,8 % соответственно. Наиболее заметно сокращение доли застройки эконом-класса в Тюмени, где она уменьшилась с 27 до 13%, Самаре - с 36 до 28% и Волгограде - с 28 до 20%.