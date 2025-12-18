Новгородских газовиков обязали применить минимальную цену для поставщика энергии

Решение приняли в связи с отсутствием у потребителя альтернативных поставщиков в регионе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Новгородской области обязал "Газпром межрегионгаз Великий Новгород" применять минимальную оптовую цену на газ в договоре с "Территориальной генерирующей компанией №2" (ТГК-2). Такое решение принято в связи с отсутствием у потребителя альтернативных поставщиков в регионе, сообщает объединенная пресс-служба судов области.

"При отсутствии альтернативы, хотя ответчик и вправе предлагать потребителю максимальную цену, выбор между минимальной и максимальной оптовыми ценами должен быть уравновешен справедливыми условиями договора. Суд указал, что одного лишь волеизъявления ответчика недостаточно для установления максимальной оптовой цены, поскольку в противном случае условие о минимальной оптовой цене утрачивает смысл в условиях отсутствия конкуренции и не является договороспособным", - отмечается в сообщении.

Поводом для судебного разбирательства стал спор о ценообразовании в дополнительном соглашении к договору поставки. ТГК-2 настаивала на минимальной цене, в то время как газоснабжающая организация предлагала максимальную. Суд принял во внимание, что истец, являясь гарантирующим поставщиком тепловой и электроэнергии в Северном промышленном районе Великого Новгорода, не имеет возможности выбора поставщика газа или использования биржевых механизмов в регионе, где ответчик выступает монополистом.

Также было указано, что "Газпром межрегионгаз Великий Новгород" является единственным поставщиком газа в регионе и в других регионах подразделения группы компаний "Газпром" реализуют газ истцу по минимальной оптовой цене. Ответчик иск не признал, ссылаясь на отсутствие в законодательстве императивных требований об определении минимальной оптовой цены для группы потребителей, к которой относится истец.