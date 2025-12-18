В РФ вводят штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы

Сбор информации о предпочтениях находящихся на территории РФ пользователей, нарушающий права и интересы граждан и организаций, может грозить штрафом от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей - для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. рублей - для юрлиц

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об административных штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за нарушения правил авторизации пользователей, а именно за авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным. Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей, предусматривающей штрафы за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

По действующему законодательству на территории РФ авторизация пользователей должна проводиться с использованием российского номера телефона, единого портала госуслуг, единой биометрической системы или иной информационной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо. Неисполнение этого требования повлечет штраф от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей - для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. рублей - для юрлиц.

Предлагается также дополнить КоАП статьей о неисполнении владельцем интернет-ресурса с применением технологии рекомендаций требований законодательства РФ к их применению. Так, сбор информации о предпочтениях находящихся на территории РФ пользователей, нарушающий права и интересы граждан и организаций, может грозить штрафом от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей - для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. рублей - для юрлиц. Аналогичные штрафы предусмотрены за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей, за неразмещение владельцем интернет-ресурса в том числе документа о правилах применения таких технологий и адреса электронной почты для направления ему юридически важных сообщений.

За повторные нарушения предусмотрены штрафы от 20 до 40 тыс. рублей для граждан, от 60 до 100 тыс. рублей - для должностных лиц, от 1 до 1,4 млн - для юрлиц. Такой же штраф может быть наложен за неисполнение требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий.