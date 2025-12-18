Лукашенко призвал активизировать производство электромобилей в Белоруссии

Президент республики отметил, что в планах довести их выпуск до 10 тыс. в год

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белоруссия не должна упускать тренд на производство электромобилей, в планах довести их выпуск до 10 тыс. в год. Такую цель поставил, обращаясь с посланием к белорусскому народу, президент страны Александр Лукашенко.

"Сегодня важно не упустить мировой тренд на развитие электротранспорта, - призвал он. - Нужно наращивать производство такой техники на новом заводе "МАЗ", в два раза увеличить мощность Белкоммунмаша". Президент страны поручил "поднимать планку и обеспечить выпуск отечественных электромобилей и гибридов как минимум по 10 тыс. в год".

Как указал президент республики, машиностроение занимает особое место в промышленности. "Ежегодно с наших конвейеров сходят тысячи единиц техники, но все еще не имеем собственного бензинового двигателя, не освоили всю линейку дизельных моторов, - подчеркнул Лукашенко. - Значит, нужен конкретный план мер, чтобы решить эти задачи".