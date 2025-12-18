Лукашенко: Минску нужно перестроить управление международными резервными активами

Президент Белоруссии отметил, что "деньги должны работать"

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белоруссия должна перестроить стратегию управления международными резервными активами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту страны на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"К слову, мы имеем рекордный запас золотовалютных резервов. Действительно, есть необходимость иметь такой объем, как нам диктуют западные системы. Полагаю, следует перестроить стратегию управления международными резервными активами. Деньги должны работать. И доходы, полученные Нацбанком от управления резервов, должны быть вложены в реальный сектор экономики", - подчеркнул глава белорусского государства.

По словам Лукашенко, эти средства важно вложить в модернизацию производств, локализацию основных импортных комплектующих и выгодные экспортные контракты.

Он привел пример, что в последней своей длительной командировке он много обсуждал "со специалистами, у которых больше всего валютных денег", "деньги в перспективе". "Они меня убеждали в одном, и я с ними согласен, давно об этом думаю, что эти валютные огромные, триллионные резервы по всему миру - от Китая до Эмиратов - завтра могут оказаться никому не нужными", - подчеркнул Лукашенко.