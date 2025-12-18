Минсельхоз повысил прогноз по сбору зерна в 2025 году до 137 млн тонн

С начала года собрано более 147 млн тонн зерна в бункерном весе, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 97,5%, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Редакция сайта ТАСС

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз России повысил прогноз по сбору зерна по итогам 2025 года до 137 млн тонн в чистом весе, в том числе 90 млн тонн пшеницы. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании в правительстве.

"Рассчитываем, что по итогам года валовой сбор с учетом воссоединенных территорий составит 137 млн тонн в чистом весе. В том числе мы получим 90 млн тонн пшеницы, это наша основная стратегическая культура. Таким образом, урожай зерна станет одним из лучших в новейшей истории и позволит не только полностью обеспечить внутренние потребности, но и сохранить значительный экспортный потенциал", - сказала Лут.

Министр добавила, что в настоящее время полевые работы находятся в завершающей стадии. С начала 2025 года собрано более 147 млн тонн зерна в бункерном весе, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 97,5%.

Она отметила, что качество зерна в текущем сезоне выше прошлогоднего и примерно 40% объема пшеницы приходится на 1-й и 3-й классы.

Ранее урожай зерна в России по итогам 2025 года ожидался в размере 135 млн тонн в чистом весе.

Кроме того, по итогам 2025 года ожидаются рекорды по зернобобовым, валовый сбор которых достигнет 7,3 млн тонн. Что касается других культур, то, по предварительным прогнозам, масличных будет собрано порядка 31,7 млн тонн, что соответствует рекордному показателю 2024 года. "При этом мы ожидаем исторических максимумов по сое и рапсу", - подчеркнула Лут.

Министр также сообщила, что урожай сахарной свеклы, по оценкам Минсельхоза, превысит 48 млн тонн, валовый сбор картофеля в организованном секторе составит более 8 млн тонн, овощей - порядка 7,6 млн тонн. Также ожидается рекордный урожай плодов и ягод - порядка 2,1 млн тонн. "Таким образом мы сделаем очередной шаг к достижению целевых показателей доктрины продбезопасности. Пока в основных регионах-производителях плодово-ягодных культур складываются благоприятные погодные условия для перезимовки промышленных садов", - добавила Лут.

О сборе зерна в РФ

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории РФ урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн.