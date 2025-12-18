В России увеличили штрафы за непредставление в ФАС ходатайств о сделках

Размер штрафа для граждан составит от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 70 до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за непредставление в ФАС ходатайств о совершении сделок.

Изменения вносятся в статью 19.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля). Увеличивается штраф за непредставление в ФАС ходатайств о сделках, их влиянии на рынок или представление ходатайств с заведомо недостоверными сведениями, а также за нарушение порядка и сроков их подачи.

Для граждан штраф составляет от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 20 тыс. рублей, а для юрлиц - от 300 до 500 тыс. рублей. Согласно с принятому закону штраф для граждан составит от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 70 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

"Сложилась ситуация, когда предпринимателям проще заплатить административный штраф и не подавать ходатайство, отделавшись штрафом ниже размера госпошлины. А это, по сути, ведет к утрате государственного контроля над сделками экономической концентрации, которые могут напрямую повлиять на конкуренцию, создать дискриминационные условия на товарном рынке и в конечном счете негативно сказаться на потребителях", - сказал журналистам зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, соавтор законопроекта Игорь Игошин.