Мишустин: зерна из РФ хватит и для внутреннего рынка, и для дружественных стран

Урожай зерна составит 137 млн тонн в чистом весе

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Урожай зерна в 2025 году, по прогнозу, составит 137 млн тонн в чистом весе. Этого объема достаточно и для внутреннего рынка, и для поставок в дружественные страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Оценим сегодня, как идут работы в сельском хозяйстве. Президент отмечал, что в текущем году сделан хороший задел для развития. По прогнозу Минсельхоза на середину декабря по итогам уборки, ожидается 137 млн тонн зерна. Третий по объему урожай за последние шесть лет. Это поможет полностью обеспечить как внутренний рынок, так и наших деловых партнеров из дружественных стран в рамках поставок за рубеж", - сказал он.