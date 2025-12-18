Три проекта стали победителями конкурса "Энергопрорыв"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Три проекта стали победителями ХIII конкурса инновационных разработок "Энергопрорыв", который ежегодно проводят группа "Россети" и Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ). Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

"В этом году было предложено более 350 решений со всей страны, в том числе по технологическим задачам в рамках Энергетической стратегии РФ до 2050 года. Победители получат уникальные возможности для пилотирования проектов на действующих энергообъектах страны", - говорится в сообщении.

По результатам очной защиты определены три победителя: Николай Суровикин с проектом "Технология производства опор ВЛ из термодревесины", ООО "Лаборатория РЗА" с проектом "Облачный сервис проектирования и моделирования объектов электроэнергетики и сетей электроснабжения" и ООО "РЭО" с проектом "Система накопления энергии".

"Конкурс - это не просто соревнования, а уникальная возможность найти новые идеи и поддержать передовые российские решения, что важно для укрепления технологического суверенитета электроэнергетики. По итогам "Энергопрорыва" начнется важнейший этап - будут определены направления для опытно-промышленной эксплуатации и пилотные площадки внедрения предложенных продуктов", - отметил заместитель генерального директора - главный инженер ПАО "Россети" Евгений Ляпунов.

Всего в финале состязались авторы 20 проектов. Работы оценивались комиссией из числа экспертов электроэнергетического комплекса. Среди перспективных инновационных разработок - решения по мониторингу состояния ВЛ с использованием оптических сенсоров, развитие системы управления производственными активами с использованием технологии ИИ, беспилотная система для осмотра ЛЭП с комплексом РЭБ на борту, решение для предотвращения образования гололедно-изморозевых отложений, подчеркнули в компании.

"Россети" отметили, что отдельно были рассмотрены проекты молодежного трека "Будущие энергетики". Основная часть была посвящена электроснабжению удаленных и изолированных территорий, предиктивной аналитике состояния оборудования, развитию систем накопления электро- и тепловой энергии.

О конкурсе

"Энергопрорыв" проводится с 2013 года. Его цель - отбор инновационных решений на базе российских технологий высокой степени готовности для применения в сетевом комплексе. Благодаря проекту в стране появилось более 20 новых разработчиков, поставщиков инженерных и цифровых инноваций, которые привлекли свыше 750 млн рублей частных инвестиций и грантов.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входит 41 дочернее и зависимое общество, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.