ТМХ приступит к изготовлению плацкартного вагона габарита Т в начале 2026 года

Практически все поставщики являются российскими, отметил заместитель гендиректора холдинга Александр Лошманов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) завершил разработку плацкартного вагона увеличенного габарита и приступит к его изготовлению в начале 2026 года. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора ТМХ Александр Лошманов.

"Сегодня уже завершена разработка плацкартного вагона, мы буквально в начале следующего года приступаем к изготовлению и уже в конце следующего года планируем получить сертификат", - сказал он.

Лошманов отметил, что практически все поставщики российские. Вагон впервые оборудован системой предиктивной диагностики: все ключевые параметры направляются в центр обработки данных и выдается диагностическая информация о состоянии поезда онлайн, что позволяет дополнительно повысить надежность поездов.

Заместитель гендиректора ТМХ также уточнил, что компания ожидает заказ от ОАО "РЖД", по предварительным планам, порядка 20 вагонов купе и штабных увеличенного габарита.

"Впервые два полноценных купе оборудованы всеми необходимыми элементами для комфорта и безопасного передвижения маломобильных пассажиров. На следующий год мы ожидаем заказ на такие вагоны", - сказал он.

В РЖД отметили, что в 2027 году ждут поставку вагонов СВ и класса люкс.

"В 27-м году ждем вагон СВ и люкс", - сообщил журналистам заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

Новые вагоны отличаются большей вместимостью и увеличенными размерами спальных мест: ширина полок на 3 см больше, верхняя полка длиннее на 16 см, а нижняя - на 6 см. В купейном вагоне предусмотрено 40 мест вместо 36, а проход по салону стал шире.