Регионы в 2025 году приобрели более 1 тыс. мусоровозов в лизинг

Лидером по закупкам стала Московская область, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. единиц техники и оборудования для вывоза отходов смогли приобрести регионы РФ с мая 2025 года благодаря программе льготного лизинга, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Благодаря программе льготного лизинга регионы с мая 2025 года смогли приобрести более тысячи единиц техники и оборудования для вывоза отходов. Лидером по закупкам стала Московская область. Коммунальные организации региона заключили договоры на поставку 517 машин и оборудования на условиях льготного лизинга", - говорится в сообщении.

Программа была запущена в мае 2025 года при поддержке российского правительства и с участием АО "Росагролизинг". Она позволяет регионам приобретать по сниженной ставке специализированную технику и оборудование для обращения с отходами - мусоровозы, тягачи, погрузчики, бульдозеры, контейнеры, пресс-компакторы и т. д. Участвовать могут региональные операторы и компании, которые занимаются перевозкой отходов.

"Помимо Московской области наиболее активно закупались мусоровозы для Краснодарского края и Ростовской области. Мы рассчитываем, что в следующем году и другие субъекты Российской Федерации начнут чаще использовать этот выгодный инструмент поддержки", - заявила гендиректор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводятся в сообщении.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект "Экологическое благополучие". По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.