Росприроднадзор принял системы контроля выбросов на производстве ЧерМК

Оборудование внедряют в рамках федерального проекта "Чистый воздух"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Системы автоматического контроля выбросов в сталеплавильном производстве Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, ключевой актив "Северстали") успешно прошли приемку Росприроднадзора. Об этом сообщил генеральный директор дивизиона "Северсталь российская сталь" и ресурсных активов Евгений Виноградов на своей странице во "ВКонтакте".

"На прошлой неделе две новые системы (от дуговой сталеплавильной печи №1 и конвертера №1) прошли приемку Росприроднадзора", - говорится в сообщении.

Виноградов добавил, что оборудование внедряется в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Контролирующими органами на ЧерМК приняты в эксплуатацию уже шесть таких систем.

"17 систем установлены на источниках выбросов в основных производствах ЧерМК. Они обеспечат контроль объема выбросов приоритетных загрязняющих веществ, а также учет параметров отходящих газов: температуры, давления и работоспособности оборудования", - отметил гендиректор дивизиона.

В ноябре 2025 года по итогам серии проверок было подтверждено выполнение всех 28 запланированных мероприятий федерального проекта "Чистый воздух" на мощностях ЧерМК.