Минобрнауки планирует создать 2 тыс. рабочих мест в молодежных лабораториях

Минимум две трети коллектива будут составлять молодые ученые в возрасте до 39 лет, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ планирует создать в 2026 году около 2 тыс. новых рабочих мест в молодежных лабораториях, число которых будет около 200. Об этом сообщает портал Минобрнауки РФ.

"Порядка 2 тыс. новых рабочих мест создадут в рамках молодежных лабораторий в 2026 году. Минимум две трети коллектива будут составлять молодые ученые в возрасте до 39 лет. Рабочие места появятся благодаря открытию 200 новых молодежных лабораторий", - говорится в сообщении.

Программа по созданию молодежных лабораторий стартовала в 2018 году. С 2025 года она реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". В настоящее время, как напоминает Минобрнауки, в РФ работает 971 такая лаборатория на базе 376 научных организаций и университетов, где открыто более 9 тыс. ставок для исследователей. К 2030 году планируется открыть еще порядка 770 новых молодежных лабораторий.

Результаты работы молодежных лабораторий, о которых упоминается в сообщении - создание прототипа первого квантового компьютера на ионах в ФИАН им. П.Н. Лебедева и Российском квантовом центре, разработка тест-системы для определения РНК дальневосточного субтипа вируса клещевого энцефалита в ИБХ РАН. В этом же ряду - разработка установки по утилизации дымовых газов с получением синтетического топлива в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН.

"Программа по созданию молодежных лабораторий зарекомендовала себя как один из самых эффективных инструментов по вовлечению талантливой молодежи в исследовательскую деятельность. Важно, что молодые ученые напрямую участвуют в достижении национальной цели технологического лидерства, поставленной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Так, из 1,1 тыс. заявок на создание лабораторий, поданных в этом году, более 900 направлены на реализацию нацпроектов технологического лидерства", - отметил министр Валерий Фальков.

Реализация программы, по мнению Минобрнауки, дает возможность "мягкой перезагрузки" научной повестки в исследовательских и образовательных организациях, использования потенциала федеральных научных организаций и вузов для решения задач, стоящих перед экономикой регионов. Она также способствует развитию наставничества и тесному взаимодействию науки с индустриальными партнерами - лидерами в своих отраслях, такими как "Газпромнефть", "Биокад" или "Лаборатория Касперского".