Лукашенко раскритиковал план оппозиции по подключению к энергосистеме Европы

Белорусский лидер также отметил, что Минск развивается исходя из собственных интересов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Планы оппозиции подключить Белоруссию к европейской энергосистеме вызовет рост цен на тарифы в стране в четыре-пять раз. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

В частности, Лукашенко упомянул документ под названием "Возрождение белорусской экономики", ранее опубликованный оппозицией страны, находящейся в Литве и Польше. "Там четыре основных пункта или раздела. Первый: подключение к европейской энергетической системе. Придут к власти - подключат к энергетической системе Европы. Можете представить себе одномоментный рост электротарифов как минимум в четыре-пять раз с присоединением к санкциям по российским газу и нефти?" - сказал он.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия развивается исходя из собственных интересов. "Все задачи ставим исходя из собственного интереса и опыта, но понимая, что гарантировать их соблюдение может только суверенное государство", - добавил он.