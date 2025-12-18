Лукашенко поручил обеспечить все населенные пункты Белоруссии сотовой связью

Это необходимо сделать в течение 2026 года, заявил белорусский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белорусские мобильные операторы и правительство должны в 2026 году обеспечить стабильную сотовую связь во всех населенных пунктах страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Еще один злободневный вопрос - надежная и быстрая сотовая связь. К ней есть вопросы по всей стране. Семейные расходы на интернет уже сопоставимы с прочими коммунальными платежами. Веду к тому, что при своих немалых доходах мобильные операторы должны обеспечить одинаково стабильную связь в любом населенном пункте. Отговорки больше не принимаются. Правительству необходимо решить эту проблему буквально в течение будущего года", - сказал он.