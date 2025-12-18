Лукашенко: Белоруссия всегда боролась за сохранение своих производств

Страна 15 лет занимается импортозамещением, подчеркнул президент республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белоруссия 15 лет занимается импортозамещением, всегда, "сжав зубы", боролась за сохранение своих производств. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Мы, сжав зубы, всегда боролись за сохранение своих производств и промышленной основы развития республики. 15 лет мы занимаемся импортозамещением, которое превращается в импортонезависимость, - сказал Лукашенко. - Никогда не стояла задача производить в Белоруссии абсолютно все. Но там, где у нас есть местное сырье, научные заделы, школы, мы будем буквально выгрызать свои интересы в сложнейшей и не всегда честной конкуренции. Абсолютно бесчестной конкуренции".

"Тем более, что у нас появилась своя АЭС, это позволило упрочить энергетическую самостоятельность страны почти в два раза. Производим собственные компьютеры и мониторы, успешно освоили выпуск новых видов продукции машиностроения от мощных энергонасыщенных тракторов до беспилотных БЕЛАЗов, - отметил он. - Фактически с нуля создали в стране производство легковых автомобилей, запустив линейку на любой вкус".