В России количество киберпреступлений сократилось на 40%

Снижение произошло после введения в 2025 году новых мер по борьбе с кибермошенничеством, отметил статс-секретарь - заместитель министра цифрового развития РФ Иван Лебедев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Меры по борьбе с кибермошенничеством, принятые в России в 2025 году, позволили сократить число таких преступлений на 40%. Об этом сообщил в Госдуме статс-секретарь - заместитель министра цифрового развития РФ Иван Лебедев.

"По первой законодательной инициативе "Кибербез 1.0" есть уже подтвержденная статистика - преступлений таких стало на 40% меньше", - сказал он.

В марте Лебедев отмечал, что в России ежегодно совершается около 677 тыс. преступлений, связанных с телефонным и интернет-мошенничеством, а их прирост с 2022 года превышал 35%.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Документ предусматривает создание специальной государственной информационной системы, меры против рекламных обзвонов, возможность самозапрета на оформление сим-карт без личного присутствия, а также ряд требований к банкам. Сейчас обсуждается следующий комплекс мер, а в начале декабря Путин анонсировал и третий пакет инициатив.