Лукашенко: к 2030 году уровень энергонезависимости Белоруссии нужно увеличить

Президент Белоруссии отметил, что построенная АЭС серьезно укрепила энергетическую независимость страны

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Уровень энергетической независимости Белоруссии нужно поднять еще выше к 2030 году. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Преимущества Беларуси в данном аспекте (энергетике - прим. ТАСС) очевидны. Построенная АЭС серьезно укрепила нашу энергетическую независимость. Но к 2030 году надо поднять этот уровень еще выше", - сказал он.