Лут: российские аграрии полностью обеспечены топливом в приоритетном порядке

Благодаря принятым системным мерам все виды минеральных удобрений также присутствуют на российском рынке, они приобретаются в соответствии с утвержденным планом, подчеркнула министр сельского хозяйства РФ

Редакция сайта ТАСС

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские аграрии полностью обеспечены топливом в приоритетном порядке, ситуация стабильная. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании правительства.

"Одной из важнейших задач является обеспечение аграриев необходимыми средствами производства, в том числе для проведения весенних полевых работ. <…> Совместно с Минэнерго в ежедневном режиме мы мониторим ситуацию на рынке топлива. В текущем году в период сезонных полевых работ наблюдались определенные сложности с поставками в ряде регионов, также отмечался рост цен на ГСМ. Но сейчас благодаря поддержке Минэнерго ситуация стабильная, аграрии полностью обеспечены топливом в приоритетном порядке", - сказала министр.

Лут также отметила, что благодаря принятым системным мерам все виды минеральных удобрений присутствуют на российском рынке, они приобретаются в соответствии с утвержденным планом.

Кроме того, продолжается стимулирование модернизации парка сельхозтехники через льготное кредитование, а также программы "Росагролизинга". "Отдельно скажу о работе по наращиванию энергообеспеченности сельхозтехники. Сейчас мы совместно с субъектами занимаемся определением оптимального парка сельхозтехники для каждого региона с учетом природно-климатических условий и выращиваемых культур. В дальнейшем это позволит приоритизировать меры поддержки, в первую очередь льготные лизинги и кредитование для поставки энергонасыщенной техники именно в те регионы, где это наиболее важно", - добавила глава Минсельхоза.