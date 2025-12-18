Лукашенко: проводить цифровизацию ради цифровизации в Белоруссии не будут

Нужно смотреть на рациональное использование цифровых услуг, заявил белорусский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Цифровизацию ради цифровизации в Белоруссии проводить не будут, нужно смотреть на рациональное использование цифровых услуг. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС).

"Я хочу подчеркнуть, цель - не цифровизация ради моды, цифровизации. Если услугу администрировать дороже, чем ее реальная востребованность, то тратить деньги бессмысленно. Будем упрощать там, где это рационально", - сказал он.