Лукашенко: Белоруссия не будет полностью вывозить производства из страны
Редакция сайта ТАСС
13:58
МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белоруссия не намерена полностью вывозить из страны производства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
"Полностью вывозить из страны наши заводы мы, конечно, не будем", - отметил Лукашенко, говоря о необходимости масштабирования сборочных производств за рубежом. "Таких предложений по совместным сборкам очень много, особенно в Африке. Нужны полные, актуальные перечни проектов промышленной кооперации по странам и незамедлительное их выполнение на практике", - добавил он.