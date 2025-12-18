Лукашенко: Белоруссия не будет полностью вывозить производства из страны

Президент республики отметил, что нужны полные, актуальные перечни проектов промышленной кооперации по странам и незамедлительное их выполнение на практике

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Белоруссия не намерена полностью вывозить из страны производства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

"Полностью вывозить из страны наши заводы мы, конечно, не будем", - отметил Лукашенко, говоря о необходимости масштабирования сборочных производств за рубежом. "Таких предложений по совместным сборкам очень много, особенно в Африке. Нужны полные, актуальные перечни проектов промышленной кооперации по странам и незамедлительное их выполнение на практике", - добавил он.