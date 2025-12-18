Лукашенко отметил, что БелАЭС серьезно укрепила энергобезопасность Белоруссии

По словам белорусского лидера, энергетика является гарантом экономического развития и вопросом самодостаточности государства

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Построенная в Белоруссии атомная электростанции (БелАЭС) серьезно укрепила энергобезопасность страны, но к 2030 году надо поднять этот уровень еще выше. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

По его словам, энергетика является гарантом экономического развития и вопросом самодостаточности государства.

"Преимущество Беларуси в данном аспекте очевидно. Построенная АЭС серьезно укрепила нашу независимость энергетическую, но к 30-му году надо поднять этот уровень еще выше. Мощности станции позволили осовременивать соответствующую инфраструктуру и стимулировать развитие электротранспорта", - сообщил он.

Первая атомная станция Белоруссии - БелАЭС - была возведена в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, второй энергоблок - в ноябре того же года.