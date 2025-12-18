Кабмин запускает грантовую программу поддержки агроколледжей

Размер грантов составит до 90% стоимости проекта развития

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Колледжи, готовящие специалистов для агропромышленного комплекса, начиная с 2026 года смогут стать участниками грантовой программы "Агропрофи" и получить финансирование на проекты собственного развития. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"По поручению главы государства правительством подготовлен ряд изменений, которые позволят улучшить обучение ребят в средних профессиональных организациях по таким важным направлениям, как ветеринария, сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленная экология и биотехнологии, некоторые другие востребованные специальности. Новые меры будут включены в государственную программу развития сельского хозяйства. Профильные колледжи смогут претендовать на грант под названием "Агропрофи", - сказал он.

Размер грантов составит до 90% стоимости проекта развития. При этом оставшиеся 10% тот или иной агроколледж может обеспечить за счет работодателей, кадры для которых он готовит. Отборочный конкурс будет проводить Минсельхоз России.

Проекты должны подразумевать в том числе проведение реконструкции или капитального ремонта образовательной инфраструктуры, приобретение оборудования, учебников и учебных пособий, а также закупку учебного программного обеспечения. Срок реализации не должен превышать трех лет.

"Рассчитываем, что такие меры позволят в короткой перспективе повысить качество обучения в агроколледжах, чтобы молодежь, которая готова трудиться на селе, знала самые современные технологии АПК", - заключил премьер.