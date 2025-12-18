ГП внесла представление главе ФТС за нарушения назначения утилизационного сбора

В Генпрокуратуре отметили, что ненадлежащая проверка расчетов привела к возложению дополнительной финансовой нагрузки в виде пеней за ввозимые транспортные средства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура России внесла представление главе Федеральной таможенной службы (ФТС) для устранения выявленных нарушений при взимании утилизационнного сбора с граждан, ввозящих автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам проведенных транспортными прокурорами проверок в работе таможенных органов выявлены нарушения при выполнении обязанностей по контролю за полнотой исчисления и своевременностью уплаты соответствующего взноса", - отметили в Генпрокуратуре.

"В связи с этим надзорным ведомством внесено представление руководителю ФТС России. В целях устранения выявленных нарушений предложено cкорректировать работу таможенных органов на данном направлении, обеспечить должный контроль и методическое руководство работой подчиненных территориальных управлений", - отметили в прокуратуре России.

Так, отметили в Генпрокуратуре, ненадлежащая проверка поданных гражданами расчетов привела к последующему доначислению утилизационного сбора, возложению дополнительной финансовой нагрузки в виде пеней за транспортные средства, ввезенные из Армении и Казахстана.

Кроме того, несвоевременно давалась оценка действиям граждан, осуществляющих коммерческий ввоз транспортных средств под видом предназначенных для личного пользования.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, организован системный анализ за состоянием законности при взимании ФТС России утилизационного сбора за ввозимые физическими лицами транспортные средства. Ситуация с устранением выявленных нарушений находится на контроле Генпрокуратуры.