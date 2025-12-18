Российские компании за 2025 год нарастят выпуск удобрений на 3%

Показатель составит рекордные 65 млн тонн

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские производители удобрений в этом году нарастят их выпуск на 3%, до рекордных 65 млн т, экспорт - на 7%, до 45 млн т, сообщил журналистам глава РАПУ Андрей Гурьев.

"Ключевым событием года для нашей индустрии является новый абсолютный производственный рекорд. По предварительным данным, за 2025 год предприятия отрасли произведут 65 млн тонн удобрений (против 63 млн в 2024 году)", - сказал он. Гурьев отметил, что по этому показателю Россия обошла США, Индию и Канаду и последние несколько лет уверенно удерживает второе место в мире после Китая, при этом находится на первом месте по поставкам минеральных удобрений на мировой рынок.

Гурьев также рассказал, что экспорт в 2025 году достигнет рекордных 45 млн т против 42 млн т в 2024 году, при этом более 75% экспорта продукции приходится именно на дружественные страны (против 69% в 2019 году). В этом году, по оценке РАПУ, на 40% выросли поставки удобрений в Индию, на 11% - в Бразилию, на 31% - в Африку.