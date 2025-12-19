"Восточная биржа" ожидает ежемесячно 30 тыс. сделок рыбопромышленников

Показатели прогнозируют с 1 марта 2026 года, отметил гендиректор Андрей Салащенко

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. Специалисты "Восточной биржи" готовятся к тому, чтобы обрабатывать около 30 тыс. сделок в месяц после того, как с 1 марта 2026 года регистрация внебиржевых сделок для рыбопромышленных компаний станет обязательной. Об этом сообщил генеральный директор "Восточной биржи" Андрей Салащенко.

"Мы готовимся к тому, чтобы обработать не менее, чем 30 тыс. сделок в месяц", - сказал Салащенко в ответ на вопрос о прогнозах по количеству сделок с 1 марта 2026 года на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Дальний Восток.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов на пресс-конференции высказал мнение, что преимущественно это будут сделки с международными партнерами рыбопромышленных компаний. Эксперт по цифровой трансформации рыбной отрасли Юлия Беликова пояснила, что это связано и с тем, что международные сделки заключаются на большие объемы.

Салащенко отметил, что биржи, как способ регистрации сделок и товаров, используются давно. На "Восточной бирже" первую сделку зарегистрировали в 2016 году и система, по его словам, себя зарекомендовала.

С 1 марта 2026 года участники рынка водных биологических ресурсов будут обязаны регистрировать внебиржевые договоры на биржах, что повысит прозрачность рынка рыбной продукции. Это касается сделок объемом не менее 10 тонн по ключевым видам, таким как минтай, сельдь, лососевые, треска, как на внутреннем рынке, так и экспортных операциях. Добровольная регистрация началась с 1 ноября 2025 года.