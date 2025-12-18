Мишустин призвал ведомства мониторить цены на топливо и технику для аграриев

Премьер-министр назвал такой подход основой успешной подготовки к следующей посевной и обеспечению внутреннего рынка продуктами питания

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Профильные ведомства должны не ослаблять контроль за ценами на значимые для аграриев товары. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Несмотря на завершение сельскохозяйственных работ в текущем году, конечно, надо продолжить мониторинг цен по всем чувствительным для аграриев товарам, таким как топливо, техника и многое другое. Потому что этот подход - основа успешной подготовки к следующей посевной, к обеспечению внутреннего рынка и бесперебойному снабжению наших граждан продуктами питания", - сказал он, попросив подробнее доложить о ситуации главу Минсельхоза Оксану Лут.

Заслушав ее, премьер поручил уделить особое внимание вопросам финансирования отечественных сельхозпроизводителей. "Надо очень внимательно следить за их потребностями, обеспечить всем необходимым. И в начале финансового года мы выделим средства Минсельхозу. Важно, чтобы все предусмотренные в федеральном бюджете ресурсы были своевременно доведены до получателей и аграрии могли уверенно готовиться к следующему сезону, к весенним полевым работам", - указал глава кабмина.