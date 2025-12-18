Индекс РТС перешел к росту после публикации ЦБ курсов валют

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к росту после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Регулятор понизил курс доллара на 19 декабря до 80,03 рубля, евро повысил до 94,25 рубля, курс юаня понизил до 11,3328 рубля.

До публикации курсов валют (17:43 мск) индексы РТС и Мосбиржи снижались на 0,11% - до 1 080,35 и 2 756,61 пункта соответственно.

По состоянию на 17:50 мск индекс РТС перешел к росту и находился на уровне 1 086,51 пункта (+0,46%), индекс Мосбиржи снижался до 2 758,15 пункта (-0,06%).